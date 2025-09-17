PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ostbevern. Auf Parkplatz gegen blauen Golf gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) in der Zeit von 9.15 Uhr bis 11.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schulstraße in Ostbevern ein geparkter VW beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

