Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrerin stürzt. Pkw-Fahrer flüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) um 20.35 Uhr kam es an der Parkplatzzufahrt eines Discounters an der Hammer Straße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus Ahlen stand mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- / Radweg an der Zufahrt und beabsichtigte auf dem Radweg in Richtung Walstedder Straße zu fahren. Ein unbekannter Fahrer eines blauen Kleinwagens beabsichtigte über die Zufahrt auf den Parkplatz zu fahren. Er hielt an, um die Frau fahren zu lassen. Beide fuhren dann allerdings zeitglich an. Die 21-Jährige wich dem Pkw aus und stürzte dabei. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Fahrer soll circa 18 bis 30 Jahre alt gewesen sein und blonde Haare haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell