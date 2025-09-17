POL-WAF: Ahlen. Geparkten weißen Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Montag, 15.9.2025 kam es gegen 1.20 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Tankstelle in Ahlen. Unbekannte drangen in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Dolberger Straße ein und stahlen Geld sowie Zigaretten. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

