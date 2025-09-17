POL-WAF: Beckum. Pedelec stellt sich als motorisiertes Zweirad heraus
Warendorf (ots)
Am Dienstag (16.09.2025) um 17.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Neubeckumer Straße in Beckum einen Mann der augenscheinlich sehr schnell mit einem Pedelec fuhr. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 32-jährigen Beckumer. Bei der Kontrolle des Rades stellten die Beamten fest das dieses über einen zweiten Motor verfügt, welches das Rad auch ohne Tretunterstützung antreibt. Der Beckumer besaß weder eine Betriebserlaubnis, noch eine Versicherung oder Zulassung für das Kraftfahrzeug. Auch einen Führerschein hatte er nicht. Außerdem stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemtest bestätigte diese Wahrnehmung. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Ermittlungserfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell