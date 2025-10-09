Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 25-Jähriger begeht mehrere Straftaten
Nienstädt (ots)
(Thi) Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf dem Hüttenweg in Nienstädt am Mittwoch den 08.10.2025, gegen 13:10 Uhr, stellten Beamte der Polizei Stadthagen fest, das der 25-jährige Pkw-Fahrer aus Stadthagen nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain und führte einen verbotenen Taser mit sich.
Gegen den 25-Jährigen wurde eine Straftat gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.
