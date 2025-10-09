Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(Thi) Am 08.10.2025 ereignete sich gegen 7:50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmerinnen auf der Nordsehler Straße in Stadthagen.

Eine 18-Jährige aus Auhagen befuhr mit ihrem Ford die Industriestraße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Nordsehler Straße nach links in Richtung Stadthagen abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 62-Jährige aus Stadthagen in ihrem VW und es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

