Feuerwehr Essen

FW-E: Brandserie in Altenessen-Süd - mehrere Containerbrände

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Altenessen-Süd, 08.09.2025, 01:59 Uhr (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Altenessen-Süd zu einer Serie von Containerbränden. Insgesamt musste die Feuerwehr Essen vier Einsätze innerhalb weniger Stunden abarbeiten.

Zunächst wurde die Leitstelle um 01:59 Uhr in die Krablerstraße alarmiert. Dort brannte ein Müllcontainer, der durch die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Feuerwache Mitte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht werden konnte.

Um 03:26 Uhr folgte der nächste Alarm zur Hövelstraße Ecke Gladbecker Straße. Drei Altpapier- und Altkleidercontainer standen hier in Brand. Das Feuer wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz bekämpft. Für die Nachlöscharbeiten mussten die Container geöffnet und entleert werden.

Bereits um 04:30 Uhr brannte erneut Unrat zwischen zwei Containern an der Hövelstraße. Auch dieses Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Nur wenige Minuten später musste ein weiterer Einsatz auf dem Gelände eines Supermarktes an der Hövelstraße abgearbeitet werden. Ein Altkleidercontainer geriet dort in Brand. Auch dieser konnte zügig durch einen Atemschutztrupp gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit insgesamt zwölf Einsatzkräften der Feuerwache Mitte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell