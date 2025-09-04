Feuerwehr Essen

FW-E: Containerbrand auf Sportplatz an der Seumannstraße - drei Container zerstört

Essen-Altenessen-Süd, 04.09.2025, 03:33 Uhr (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brandereignis auf dem Sportplatz an der Seumannstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Brandrauch aus mehreren miteinander verbundenen Containern, die als Lagerstätte sowie Vereinsheim dienten.

Der Einsatzleiter setzte umgehend drei Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren zur Brandbekämpfung ein. Zeitgleich wurden angrenzende Wohngebäude aufgrund der massiven Rauchentwicklung umfassend kontrolliert. Zwei Bewohner hatten über ein offenstehendes Fenster Rauchgase eingeatmet. Sie wurden durch den Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung in ihren Wohnungen verbleiben.

Trotz des schnellen und intensiven Löschangriffs wurden insgesamt drei Container durch das Feuer vollständig zerstört. Zusätzlich griff der Brand auf umliegendes Buschwerk über. Die umfangreichen Löschmaßnahmen dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Feuerwehr Essen war mit rund 40 Einsatzkräften der Feuerwachen Mitte und Altenessen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte etwa vier Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell