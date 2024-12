Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand in Mülheim an der Ruhr

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montagmittag, gegen 12.12 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand in die Falkstraße alarmiert. Umgehend wurden durch die Leitstelle zwei Löschzüge, der Führungsdienst sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle war der Treppenraum bereits stark verraucht. Durch die Bewohner des Hauses wurde gemeldet, dass sich noch zwei Kinder in der betroffenen Wohnung befinden sollen. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Brandwohnung vor. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass die beiden Kinder bereits durch den Hausmeister aus der Wohnung geführt wurden. Die beiden Kinder, der Hausmeister sowie noch eine weitere Person wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Bei den beiden Kindern wurde eine Rauchgasintoxikation festgestellt, woraufhin sie in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurden. Das Feuer in der Küche wurde schnell unter Kontrolle gebracht und die Wohnung anschließend gelüftet. Nach circa 40 Minuten wurde die Einsatzstelle an die Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben. (Hop/Rüh)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell