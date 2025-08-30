Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall auf Parkdeck eines Einkaufszentrums - mehrere verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen, Altenessener Straße, 30.08.2025, 17:01 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, dem 30. August 2025, kam es gegen 17 Uhr auf dem Parkdeck des Allee-Centers in Altenessen zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem insgesamt sechs Personen beteiligt waren.

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und erfasste eine fünfköpfige Familie. Drei Kinder gerieten hierbei unter das Fahrzeug. Zwei von ihnen konnten sich selbstständig befreien, ein drittes Kind war unter dem Pkw eingeklemmt.

Die zuerst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr verschafften sich einen Überblick über die Lage, sicherten das Fahrzeug gegen weiteres Absacken durch Unterbau und führten anschließend eine technische Rettung mit Hebekissen durch. Das eingeklemmte Kind konnte schnell befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Alle weiteren Betroffenen wurden von den ebenfalls alarmierten Rettungskräften gesichtet. Aufgrund der Anzahl der Betroffenen wurde ein größerer Rettungsdiensteinsatz ausgelöst und die Leitende Notärztin zur Einsatzstelle gerufen.

Insgesamt waren sechs Personen an dem Unfall beteiligt. Fünf wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zusätzlich wurde den Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, eine Nachsorge angeboten.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwache Altenessen, der Feuerwache Stadthafen, der Feuerwache Mitte, der schwere Hilfeleistungszug sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und der Führungsdienst der Feuerwehr Essen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei Essen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell