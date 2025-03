Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Saisonstart für Motorradfahrer - Polizei mahnt zur Vorsicht und ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf

Oldenburg (ots)

Mit den ersten frühlingshaften Temperaturen des Jahres starteten am vergangenen Wochenende zahlreiche Motorradfahrer in die neue Saison. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere an Motorradfahrer und Autofahrer, sich der erhöhten Gefahren bewusst zu sein.

Viele Motorradfahrer haben nach der Winterpause mehrere Monate lang nicht auf ihrem Fahrzeug gesessen. Die ungewohnte Fahrpraxis sowie möglicherweise veränderte Straßenverhältnisse können zu einer erhöhten Unfallgefahr führen. Autofahrer hingegen sollten sich wieder an die vermehrte Präsenz von Motorrädern auf den Straßen gewöhnen und besonders aufmerksam fahren.

Leider ereigneten sich am gestrigen Sonntag mehrere Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Zweiradfahrern:

- Apen, Edewechter Straße (gegen 13:00 Uhr): Eine 24-jährige Motorradfahrerin war mit ihrer Kawasaki unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

- Apen, Hauptstraße (gegen 15:00 Uhr): Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads war gemeinsam mit einer Begleiterin auf der Hauptstraße unterwegs. Hierbei fuhr er auf einen haltenden VW auf. Durch den Aufprall zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu.

- Wiefelstede, Oldenburger Landstraße (gegen 12:45 Uhr): Ein 16-Jähriger beabsichtigte, mit seinem Traktor nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein 57-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki zum Überholen an. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Motorradfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (291077)

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402-916520 bei der Polizei in Rastede zu melden.

