Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein Lotto Geschäft
Stadthagen (ots)
(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 6:58 Uhr an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Supermarktfiliale. Von dort gelangen diese gewaltsam in ein Lotto-Geschäft, wo sie diverse Zigaretten und die Kasse entwendeten.
Der Schaden wird auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt.
Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.
