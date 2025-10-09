PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein Lotto Geschäft

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 6:58 Uhr an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Supermarktfiliale. Von dort gelangen diese gewaltsam in ein Lotto-Geschäft, wo sie diverse Zigaretten und die Kasse entwendeten.

Der Schaden wird auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

