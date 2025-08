Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt - betrunkener Randalierer

Landau (ots)

Für einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen sorgte ein halbnackter, betrunkener Mann im Bereich Hauptbahnhof Landau/Ostbahnstraße. Der 59-jährige entwendete zunächst eine Flasche Wodka, danach randalierte er auf dem Bahnhofsvorplatz und an einer Tankstelle. Mehrere verängstigte Passanten meldeten ihre Beobachtungen. In der Ostbahnstraße wurde die Person laut schreiend von den Polizeikräften angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er war verhaltensauffällig und musste von den Polizeikräften in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell