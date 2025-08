Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pfefferspray versprüht

Germersheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen ca. 03:30 Uhr teilte ein 33-jähriger Mann hiesiger Dienststelle mit, dass er kurz zuvor durch eine unbekannte Personengruppe angegriffen und mit Pfefferspray besprüht wurde. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab er an, dass sich der Angriff am Tournuser Platz zugetragen hätte. Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes mit einem Wert von über 1,6 Promille konnten zunächst keine weiteren Hinweise auf die genaue Personenzahl oder deren Beschreibung erlangt werden. Der Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Die Polizei Germersheim bittet mögliche Zeugen sich telefonisch unter 07274 / 955-0 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

