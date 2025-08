Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Lingenfeld (ots)

Durch einen aufmerksamen Fahrzeugführer wurde am 02.08.2025, gegen ca. 22:30 Uhr ein schlangenlinienfahrender Pkw auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer mitgeteilt. Das betreffende Fahrzeug fuhr zunächst nach Schwegenheim, von dort wieder zurück nach Germersheim und konnte anschließend auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Süd einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim 32-jährigen Fahrzeugführer konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, was die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel zur Folge hatte. Der Mann sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

