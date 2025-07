Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf A24 mit Gefahrgut-LKW endete glimpflich

Ruhner Berge/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A24 ist ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Zu einem Austritt des transportierten Gefahrgutes kam es nicht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 04:45 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg einen vor ihm fahrenden Sattelzug mit Anhänger zu überholen. Dabei fuhr der 26-Jährige auf Höhe der Autobahnabfahrt Ruhner Berge aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Tankauflieger auf, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Aufgrund des Trümmerfeldes musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg für etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr auf der Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt Schmerzen im Hüftbereich und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Im Tankauflieger des Gefahrgutanhängers wurde Bitumen transportiert, das durch den Unfall nicht freigesetzt wurde. Der 39-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Aufgrund der Verunreinigung durch auslaufendes Motorenöl, wird die rechte Fahrspur noch bis etwa 12:00 Uhr gesperrt bleiben. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 20.000 Euro geschätzt.

