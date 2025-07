Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach tödlicher Verkehrsunfallflucht in Bützow vom 26.06.2025 - Kriminalpolizei ermittelt Unfallverursacher

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Am 26.06.2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bützow, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin zunächst lebensbedrohlich verletzt wurde und der unfallverursachende Fahrzeugführer unerlaubt flüchtete. Die 89-jährige Bützowerin erlag am 03.07.2025 ihren schweren Verletzungen in einem Rostocker Krankenhaus.

Derweil erlangte die Kriminalpolizei Dank eines Zeugenhinweises Kenntnis über das mögliche Unfallfahrzeug und dessen Nutzer. Mittlerweile hat sich der Tatverdacht gegen einen 89-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Rostock erhärtet. Diesbezüglich sind die Ermittlungen zum Unfallgeschehen noch nicht abgeschlossen und dauern gegenwärtig noch an.

Ausgangsmeldung zum Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6063783

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell