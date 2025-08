Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach/Queich - Einbruch in Vereinsheim

Offenbach/Queich (ots)

In den letzten Nächten, genauer Tatzeitpunkt ist unklar, wurde in das Vereinsheim der KGO "die Froschköpp" in Offenbach, Brühlfahrt, eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter schlug mit einem Gegenstand die Verglasung der Eingangstür ein und gelangte so ins Gebäudeinnere. Im Vereinsheim wurden Bargeld und alkoholische Getränke entwendet, der angerichtete Sachschaden ist deutlich höher als der Wert des erlangten Diebesguts.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

