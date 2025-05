POL-ST: Lengerich, Brand einer Scheune, Brandursache unklar

Ladbergen (ots) - Am Mittwoch (21.05.) ist es gegen 16.50 Uhr auf der Kreuzung Torfdamm/Moorstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-Jähriger ist mit seinem Rennrad auf der Moorstraße in Richtung Ostbevern (Landkreis Warendorf) unterwegs gewesen. Gleichzeitig ist ein 41-jähriger Mann aus Ladbergen mit seinem Opel Insignia auf dem Torfdamm vom Münsterweg kommend gefahren. Er bog nach links in die ...

