Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Kita, Täter erbeuten geringen Bargeldbetrag

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag (19.05.), 16.45 Uhr bis Dienstag (20.05.), 06.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Kita an der Schulstraße verschafft. Die Täter hebelten eine Tür zu der Kindertagesstätte auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten einen geringen zweistelligen Geldbetrag sowie eine Geldbörse, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell