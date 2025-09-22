Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Straftaten nach Verkehrskontrolle

Rinteln (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der Extertalstraße in Rinteln einen Seat Ibiza.

Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem waren die montierten Kennzeichen bereits vor zwei Jahren in Bissendorf als verloren gemeldet und aktuell keinem Fahrzeug zugeteilt.

Der 24-jährige Fahrer aus Obernkirchen muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell