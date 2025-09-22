PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hagenburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der Idenser Straße (K 39) in Hagenburg zu einem Alleinunfall.

Ein 23-jähriger Fahrer aus dem Auetal befuhr die Strecke von Idensen in Richtung Hagenburg. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW Golf, touchierte zunächst rechts eine Leitplanke, anschließend links ein Brückengeländer und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

