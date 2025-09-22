Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall
Hagenburg (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der Idenser Straße (K 39) in Hagenburg zu einem Alleinunfall.
Ein 23-jähriger Fahrer aus dem Auetal befuhr die Strecke von Idensen in Richtung Hagenburg. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW Golf, touchierte zunächst rechts eine Leitplanke, anschließend links ein Brückengeländer und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen.
Der Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
