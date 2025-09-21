PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wohnungseinbruchdiebstahl

Hagenburg, Ortsteil Altenhagen (ots)

(rie) Am Sonntag, den 21.09., ist es gegen 05:55 Uhr, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße Oberer Sandbrink gekommen. Eine bislang unbekannte Person hat sich dabei über eine gekippte Terassentür Zugang zu einem Haus verschafft und zwei Taschen entwendet. Ein Bewohner, der sich im Haus befand, wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Währenddessen flüchtete die Person über ein anliegendes Feld. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg


Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

