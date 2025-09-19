PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall durch freilaufende Hunde
Hundehalter entfernt sich unerlaubt

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Am Vormittag des 19.09.2025 gegen 11:45 Uhr ist es auf der B 65 bei Bad Nenndorf zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person gekommen.

Die jeweiligen Fahrzeugführenden mussten auf der Strecke zwischen der Kreuzung "Drei-Steine" und der Einmündung zur Geckstraße plötzlich bremsen, weil zwei freilaufende Hunde die Fahrbahn querten. In der Folge kam es zu Auffahrunfällen, bei denen Sachschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand. Die Fahrzeugführerin eines der Fahrzeuge wurde leicht verletzt. Die Hunde blieben unverletzt.

Der Halter der Hunde kehrte mit den Tieren kurz zur Unfallstelle zurück, ohne sich aber um die Schadensregulierung oder die Angabe seiner Personalien zu kümmern. Die Polizei Bad Nenndorf sucht daher nach Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Hinweise auf die Identität des Hundehalters werden unter der bekannten Telefonnummer entgegen genommen. Der Hundehalter wird als ca. 40-45 Jahre alt, 180 cm groß mit kurzen Haaren und einem Tattoo am rechten Arm beschrieben. Bei den Hunden habe es sich vermutlich um einen dunkelbraunen Pitbull und einen kleineren beigefarbenen Mischlingshund gehandelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:29

    POL-NI: E-Scooter -Das sollte man wissen-

    Rinteln (ots) - (rf) Seit geraumer Zeit erreichen E-Scooter eine immer größer werdende Beliebtheit. Auf dem Schulweg sind sie kaum noch wegzudenken und auch in der Freizeit sind sie vielgenutzt. Sie fördern die Mobilität und unsere Kinder brauchen sich noch nicht einmal körperlich anstrengen -ganz anders, als beim Fahrrad fahren-. Kaum jemand macht sich Gedanken über die Risiken die diese mit maximal 20 km/h zu ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:35

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 18:25 Uhr an der Busbucht der Verdener Landstraße 92 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kraftfahrzeug. Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Busfahrer von der Haltestelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte er mit einem herannahenden Pkw VW Golf, der von einem 23-jährigen Nienburger geführt ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:15

    POL-NI: "Klein-LKW" nach Verkehrsunfall flüchtig

    Hoyerhagen (ots) - (beh) Am 18.09.2025 gegen 07:30 Uhr touchiert ein "Klein-LKW" mit grauer Plane (mutmaßlich ein LKW bis 3,5 Tonnen) in Höhe der Hauptstraße 42 in 27318 Hoyerhagen einen am Fahrbahnrand haltenden PKW (silber/ grauer VW T-Cross). Am PKW entsteht Sachschaden. Der Fahrzeugführer des LKW hält zunächst kurz an und entfernt sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren