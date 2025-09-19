Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall durch freilaufende Hunde

Hundehalter entfernt sich unerlaubt

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Am Vormittag des 19.09.2025 gegen 11:45 Uhr ist es auf der B 65 bei Bad Nenndorf zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person gekommen.

Die jeweiligen Fahrzeugführenden mussten auf der Strecke zwischen der Kreuzung "Drei-Steine" und der Einmündung zur Geckstraße plötzlich bremsen, weil zwei freilaufende Hunde die Fahrbahn querten. In der Folge kam es zu Auffahrunfällen, bei denen Sachschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand. Die Fahrzeugführerin eines der Fahrzeuge wurde leicht verletzt. Die Hunde blieben unverletzt.

Der Halter der Hunde kehrte mit den Tieren kurz zur Unfallstelle zurück, ohne sich aber um die Schadensregulierung oder die Angabe seiner Personalien zu kümmern. Die Polizei Bad Nenndorf sucht daher nach Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Hinweise auf die Identität des Hundehalters werden unter der bekannten Telefonnummer entgegen genommen. Der Hundehalter wird als ca. 40-45 Jahre alt, 180 cm groß mit kurzen Haaren und einem Tattoo am rechten Arm beschrieben. Bei den Hunden habe es sich vermutlich um einen dunkelbraunen Pitbull und einen kleineren beigefarbenen Mischlingshund gehandelt.

