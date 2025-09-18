PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: "Klein-LKW" nach Verkehrsunfall flüchtig

Hoyerhagen (ots)

(beh) Am 18.09.2025 gegen 07:30 Uhr touchiert ein "Klein-LKW" mit grauer Plane (mutmaßlich ein LKW bis 3,5 Tonnen) in Höhe der Hauptstraße 42 in 27318 Hoyerhagen einen am Fahrbahnrand haltenden PKW (silber/ grauer VW T-Cross). Am PKW entsteht Sachschaden. Der Fahrzeugführer des LKW hält zunächst kurz an und entfernt sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum verursachenden LKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hoya zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Hoya
Hasseler Steinweg 4
27318 Hoya
Telefon 04251/67280
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

