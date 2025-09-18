PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es im Kreuzungsbereich Verdener Straße/Kleine Drakenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Ein 42-jähriger Mann aus Nienburg war mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich unterwegs, als er mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai Kona kollidierte. Der Pkw wurde von einer 30-jährigen Frau aus Hannover geführt.

Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

