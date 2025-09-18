PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Gandesbergen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es auf der Hauptstraße in Gandesbergen zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 18-jährige Frau aus Gandesbergen befuhr mit einem Opel Meriva die Hauptstraße in Richtung Haßbergen. Vor ihr hielt eine 44-jährige Frau aus Verden mit ihrem Pkw an einer mobilen Lichtsignalanlage an. Die 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

