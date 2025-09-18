Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person
Gandesbergen (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es auf der Hauptstraße in Gandesbergen zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.
Eine 18-jährige Frau aus Gandesbergen befuhr mit einem Opel Meriva die Hauptstraße in Richtung Haßbergen. Vor ihr hielt eine 44-jährige Frau aus Verden mit ihrem Pkw an einer mobilen Lichtsignalanlage an. Die 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf.
Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.
