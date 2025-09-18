Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brennender Pkw auf der B 83

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 in Höhe des E-Center Fabig zu einem Pkw-Brand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum eines BMW 116i eines 39-jährigen Mannes aus Wolfsburg ein Feuer aus. Der Brand konnte zunächst durch schnelles Eingreifen von Ersthelfern der Bundeswehr gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bückeburg übernahm im Anschluss die Nachlöscharbeiten.

Die Bundesstraße musste während der Maßnahmen vollständig gesperrt werden.

Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell