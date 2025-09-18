Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der B 65

Bückeburg (ots)

(Gav) Die Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag, den 05.09.2025, gegen 13:05 Uhr auf der Bundesstraße 65 im Bereich der Bushaltestellenbuchten bei Müsingen ereignet hat.

Eine 21-jährige Frau aus Stadthagen war mit ihrem VW Polo aus Bückeburg kommend in Fahrtrichtung Vehlen unterwegs. Im Bereich der genannten Örtlichkeit wollte sie einen bislang unbekannten Radfahrer überholen. Während des Überholvorgangs zog der Radfahrer plötzlich nach links und stieß seitlich gegen den Pkw.

Anschließend setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen.

Die Schadenshöhe am Fahrzeug beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Ob der Radfahrer durch die Kollision verletzt wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei Bückeburg sucht nun den beteiligten Radfahrer sowie mögliche Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 05722 28940 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell