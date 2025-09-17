Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Bückeburg: Spende an das Tierheim übergeben

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 10.09.2025, gegen 16 Uhr, übergaben die Polizeibeamtin Daria Brammeier und ihr Kollege Bastian Rekate eine Spende an das Tierheim Bückeburg.

Die Spende stammt aus den Einnahmen einer Tombola, die das Polizeikommissariat Bückeburg im Rahmen des letztjährigen Weihnachtsmarktes organisiert hatte.

Nachdem die Verschönerungsarbeiten an der Parkplatzwand der Dienststelle abgeschlossen waren, stand ein Restbetrag zur Verfügung, der nun dem Tierheim zugutekommt.

An Tierheimmitarbeiterin Lucie überreichten die Beamten insgesamt 160 Euro sowie einen Tankgutschein im Wert von 25 Euro.

Mit der Zuwendung möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeikommissariats Bückeburg die wertvolle Arbeit des Tierheims und dessen Einsatz für den Tierschutz in der Region unterstützen.

