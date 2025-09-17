Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Auetal (ots)

(Gav) Am Dienstag, 16.09.2025, gegen 07:40 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gespann (weißer Transporter mit Anhänger) den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Iveco-Transporters.

Der Unfall ereignete sich auf der L439 in Hattendorf in Fahrtrichtung Antendorf. Geschädigt ist ein 50-jähriger Mann aus Lage.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rehren unter der Rufnummer 05752 929090 zu melden.

