Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Dienstag, 16.09.2025, kam ein 29-jähriger Mann aus Rodenberg gegen 07:50 Uhr in der Bornstraße in Bad Nenndorf mit seinem E-Scooter zu Fall.

Auf regennasser Fahrbahn rutschte er in einer Linkskurve, stürzte und prallte gegen einen Zaun. Dabei verletzte er sich schwer.

Am E-Scooter sowie am Zaun entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

