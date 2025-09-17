Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt
Bad Nenndorf (ots)
(Gav) Am Dienstag, 16.09.2025, kam ein 29-jähriger Mann aus Rodenberg gegen 07:50 Uhr in der Bornstraße in Bad Nenndorf mit seinem E-Scooter zu Fall.
Auf regennasser Fahrbahn rutschte er in einer Linkskurve, stürzte und prallte gegen einen Zaun. Dabei verletzte er sich schwer.
Am E-Scooter sowie am Zaun entstand geringer Sachschaden.
