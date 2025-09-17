Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

(Gav) Am Dienstag, 16.09.2025, kam es gegen 06:40 Uhr in der Straße Westerntor in Beckedorf zu einem Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger Mann aus Heuerßen wollte mit seinem VW Touran nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW Transporter. Dessen 44-jähriger Fahrer aus Bad Nenndorf verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

