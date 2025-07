Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Brand eines Gastronomiebetriebs an der Mühlenmahte in Gronau

Gronau (ots)

Am Montagmorgen, den 28. Juli 2025, wurde die Feuerwehr gegen 5:00 Uhr zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb an der Mühlenmahte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des Gebäudes sichtbar. Das Gebäude beherbergt im Erdgeschoss ein Restaurant und in den oberen Etagen mehrere Wohnungen.

Die Einsatzkräfte reagierten sofort: Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz begannen umgehend mit der Menschenrettung aus den Wohnungen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der möglichen Ausbreitung auf die Wohnungen war es erforderlich, die Bewohner schnell aus den oberen Stockwerken zu evakuieren. Alle betroffenen Personen konnten sicher aus dem Gebäude gerettet werden - es wurde niemand verletzt.

Nachdem die Bewohner in Sicherheit waren, wurde die Brandbekämpfung durch weitere Trupps aufgenommen. Das Feuer im Restaurantbereich konnte rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf die oberen Etagen verhindert werden.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung erfolgte eine gründliche Nachkontrolle des gesamten Gebäudes, um sicherzustellen, dass keine Glutnester zurückblieben und die Wohnungen rauchfrei waren.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte beider Löschzüge der Feuerwehr Gronau bis ca. 7 Uhr im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Gastronomiebereich des Gebäudes wurde durch das Feuer jedoch erheblich beschädigt.

