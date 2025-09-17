PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht!

Rodenberg (ots)

(sts) Am Mittwochvormittag, den 17.09.2025, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr parkt die Geschädigte ihren Pkw vor einer Physiotherapiepraxis in der Langen Straße in Rodenberg. Das Fahrzeug wird von der Geschädigten unbeschädigt abgestellt. Gegen 11:30 Uhr kehrt die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurück und stellt einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugkante im Bereich des Kotflügels bzw. des Stoßfängers fest. Das unfallverursachende Fahrzeug streift vermutlich beim Ein- oder Ausparken, oder beim Einbiegen in die Lange Straße das geparkte Fahrzeug der Geschädigten Die unfallverursachende Person hat sich unerlaubt entfernt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Hinweise dazu unter der Rufnummer 05723/74920.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
