Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Eilsen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:25 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Bahnhofstraße, im Bereich des EDEKA-Marktes Bolinger.

Unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten persönliche Vermögenswerte. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05722 28940 zu melden.

