Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf Kaufland-Parkplatz

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen 09:50 Uhr, ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Ein 75-jähriger Mann aus Borstel beabsichtigte mit seinem VW Tiguan rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und übersah dabei eine 75-jährige Radfahrerin, die ebenfalls aus Borstel stammt und sich hinter seinem Fahrzeug befand.

Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

An Pkw und Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell