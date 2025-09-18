Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall auf Kaufland-Parkplatz
Nienburg (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen 09:50 Uhr, ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.
Ein 75-jähriger Mann aus Borstel beabsichtigte mit seinem VW Tiguan rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und übersah dabei eine 75-jährige Radfahrerin, die ebenfalls aus Borstel stammt und sich hinter seinem Fahrzeug befand.
Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.
An Pkw und Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.
