POL-NI: Verkehrsunfall auf Kaufland-Parkplatz

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen 09:50 Uhr, ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Ein 75-jähriger Mann aus Borstel beabsichtigte mit seinem VW Tiguan rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und übersah dabei eine 75-jährige Radfahrerin, die ebenfalls aus Borstel stammt und sich hinter seinem Fahrzeug befand.

Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

An Pkw und Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

