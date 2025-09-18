Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 13:15 Uhr im Bereich der Ampelkreuzung Nordertorstriftweg in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 12-jähriges Mädchen aus Nienburg war mit ihrem Fahrrad an einer Fußgängerampel unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer von hinten angefahren wurde.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Fahrrad des Mädchens zu kümmern.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell