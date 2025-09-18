PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 18:25 Uhr an der Busbucht der Verdener Landstraße 92 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kraftfahrzeug.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Busfahrer von der Haltestelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte er mit einem herannahenden Pkw VW Golf, der von einem 23-jährigen Nienburger geführt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der beim Pkw erheblich ausfiel.

Da die Angaben zum Unfallhergang voneinander abweichen, bittet die Polizei Nienburg Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.09.2025 – 13:15

    POL-NI: "Klein-LKW" nach Verkehrsunfall flüchtig

    Hoyerhagen (ots) - (beh) Am 18.09.2025 gegen 07:30 Uhr touchiert ein "Klein-LKW" mit grauer Plane (mutmaßlich ein LKW bis 3,5 Tonnen) in Höhe der Hauptstraße 42 in 27318 Hoyerhagen einen am Fahrbahnrand haltenden PKW (silber/ grauer VW T-Cross). Am PKW entsteht Sachschaden. Der Fahrzeugführer des LKW hält zunächst kurz an und entfernt sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum ...

  • 18.09.2025 – 11:38

    POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es im Kreuzungsbereich Verdener Straße/Kleine Drakenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 42-jähriger Mann aus Nienburg war mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich unterwegs, als er mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai Kona kollidierte. Der Pkw wurde von einer 30-jährigen Frau aus Hannover geführt. Der Radfahrer ...

  • 18.09.2025 – 11:29

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 13:15 Uhr im Bereich der Ampelkreuzung Nordertorstriftweg in Nienburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 12-jähriges Mädchen aus Nienburg war mit ihrem Fahrrad an einer Fußgängerampel unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer von hinten angefahren wurde. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich ...

