Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 18:25 Uhr an der Busbucht der Verdener Landstraße 92 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kraftfahrzeug.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Busfahrer von der Haltestelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte er mit einem herannahenden Pkw VW Golf, der von einem 23-jährigen Nienburger geführt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der beim Pkw erheblich ausfiel.

Da die Angaben zum Unfallhergang voneinander abweichen, bittet die Polizei Nienburg Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

