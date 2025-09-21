Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Stadthagen (ots)

(rie) Am Samstag, den 20.09., gegen 14:45 Uhr, kam es in der Seilerstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine 26-jährige Stadthägerin mit ihrem PKW die Seilerstraße in Richtung St. Annen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Hierdurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Anschließend überschlug sich der PKW der 26-Jährigen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

