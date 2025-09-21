PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Stadthagen (ots)

(rie) Am Samstag, den 20.09., gegen 14:45 Uhr, kam es in der Seilerstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine 26-jährige Stadthägerin mit ihrem PKW die Seilerstraße in Richtung St. Annen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Hierdurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Anschließend überschlug sich der PKW der 26-Jährigen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 16:47

    POL-NI: Verkehrsunfall durch freilaufende Hunde / Hundehalter entfernt sich unerlaubt

    Bad Nenndorf (ots) - (eic) Am Vormittag des 19.09.2025 gegen 11:45 Uhr ist es auf der B 65 bei Bad Nenndorf zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person gekommen. Die jeweiligen Fahrzeugführenden mussten auf der Strecke zwischen der Kreuzung "Drei-Steine" und der Einmündung zur Geckstraße plötzlich bremsen, weil zwei freilaufende ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:29

    POL-NI: E-Scooter -Das sollte man wissen-

    Rinteln (ots) - (rf) Seit geraumer Zeit erreichen E-Scooter eine immer größer werdende Beliebtheit. Auf dem Schulweg sind sie kaum noch wegzudenken und auch in der Freizeit sind sie vielgenutzt. Sie fördern die Mobilität und unsere Kinder brauchen sich noch nicht einmal körperlich anstrengen -ganz anders, als beim Fahrrad fahren-. Kaum jemand macht sich Gedanken über die Risiken die diese mit maximal 20 km/h zu ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:35

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 18:25 Uhr an der Busbucht der Verdener Landstraße 92 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kraftfahrzeug. Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Busfahrer von der Haltestelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte er mit einem herannahenden Pkw VW Golf, der von einem 23-jährigen Nienburger geführt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren