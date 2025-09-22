Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer verunfallt alkoholisiert

Auetal (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Escherstraße in Auetal ein Verkehrsunfall.

Ein 42-jähriger polnischer Fahrer war mit einem Renault Master unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Grundstücksmauer prallte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

