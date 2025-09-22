Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw-Fahrer verunfallt alkoholisiert
Auetal (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Escherstraße in Auetal ein Verkehrsunfall.
Ein 42-jähriger polnischer Fahrer war mit einem Renault Master unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Grundstücksmauer prallte.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen.
Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell