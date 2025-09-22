PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: E-Scooter-Fahrer verunfallt alkoholisiert

Wiedensahl (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Straße Hinter den Höfen in Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter.

Ein 76-jähriger Mann aus Wiedensahl stürzte nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit alleinbeteiligt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Der Senior wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

