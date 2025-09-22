Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer verunfallt alkoholisiert
Wiedensahl (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Straße Hinter den Höfen in Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter.
Ein 76-jähriger Mann aus Wiedensahl stürzte nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit alleinbeteiligt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.
Der Senior wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell