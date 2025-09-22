Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer verunfallt alkoholisiert

Wiedensahl (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Straße Hinter den Höfen in Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter.

Ein 76-jähriger Mann aus Wiedensahl stürzte nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit alleinbeteiligt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Der Senior wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

