Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seitenscheibe eingeschlagen

Beute machte ein Dieb am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Mercedes stand in einer Tiefgarage in der Ehinger Straße. Ein Unbekannter schlug wischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr die Seitenscheibe an der Beifahrer ein. In der Mittelkonsole lage ein Mäppchen. Das nahm der Unbekannte mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

