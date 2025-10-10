Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Brennender Baum in Rinteln-Kohlenstädt
Rinteln-Kohlenstädt (ots)
(me) Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 18:40 Uhr, wird ein brennender Baum an einem Feldweg in Rinteln-Kohlenstädt, im Bereich der Oldendorfer Straße gemeldet. Der Baum ist augenscheinlich durch bisher unbekannte Täter in Brand gesetzt worden.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter Telefon: 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.
