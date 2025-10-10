PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brennender Baum in Rinteln-Kohlenstädt

Rinteln-Kohlenstädt (ots)

(me) Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 18:40 Uhr, wird ein brennender Baum an einem Feldweg in Rinteln-Kohlenstädt, im Bereich der Oldendorfer Straße gemeldet. Der Baum ist augenscheinlich durch bisher unbekannte Täter in Brand gesetzt worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter Telefon: 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:35

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Drakenburg (ots) - (Gav) Die Polizei Nienburg ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 02.10.2025, 15:00 Uhr, und Montag, den 06.10.2025, 14:20 Uhr, in Drakenburg ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Balger Straße mit seinem Fahrzeug gegen das Brückengeländer der Wehrbrücke und entfernte sich anschließend vom ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:09

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein Lotto Geschäft

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 6:58 Uhr an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Supermarktfiliale. Von dort gelangen diese gewaltsam in ein Lotto-Geschäft, wo sie diverse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren