Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Kreuzungsunfall
Hassel (ots)
(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es in Hassel an der Kreuzung Verdener Straße / Hauptstraße (B215) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.
Ein 27-jähriger Mann aus Ehrenburg wollte mit seinem Mercedes-Benz die Kreuzung überqueren und übersah dabei den aus Richtung Nienburg kommenden, bevorrechtigten Pkw einer 53-jährigen Frau aus Nienburg (Mercedes-Benz C-Klasse).
Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei beide Beteiligten leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.
