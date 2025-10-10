Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Kreuzungsunfall

Hassel (ots)

(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es in Hassel an der Kreuzung Verdener Straße / Hauptstraße (B215) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Ein 27-jähriger Mann aus Ehrenburg wollte mit seinem Mercedes-Benz die Kreuzung überqueren und übersah dabei den aus Richtung Nienburg kommenden, bevorrechtigten Pkw einer 53-jährigen Frau aus Nienburg (Mercedes-Benz C-Klasse).

Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei beide Beteiligten leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

