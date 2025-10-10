PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Wohnwagenanhängers

Husum (ots)

(Gav) Zwischen Mittwoch, 08.10.2025, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 09.10.2025, 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Wohnwagenanhänger, der aufgrund einer Autopanne am Straßenrand der Landesstraße 370 in Husum, Höhe Heye Glas See, abgestellt und mit einer Parkkralle gesichert war.

Der Anhänger stand in Fahrtrichtung Husum auf der rechten Fahrbahnseite.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

