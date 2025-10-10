Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Wohnwagenanhängers
Husum (ots)
(Gav) Zwischen Mittwoch, 08.10.2025, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 09.10.2025, 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Wohnwagenanhänger, der aufgrund einer Autopanne am Straßenrand der Landesstraße 370 in Husum, Höhe Heye Glas See, abgestellt und mit einer Parkkralle gesichert war.
Der Anhänger stand in Fahrtrichtung Husum auf der rechten Fahrbahnseite.
Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05021/92120 zu melden.
