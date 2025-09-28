PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 28.09.2025

Delmenhorst (ots)

Großenkneten: Einbruchdiebstahl in eine Goldschmiede

In der Zeit von Freitag den 26.09.2025 20:00 Uhr bis Samstag den 27.09. 09:30 Uhr ist es in der Amelhauser Straße in Großenkneten zu einem Einbruchdiebstahl in eine dortige Goldschmiede gekommen. Die Täter begaben sich in den rückwertigen Bereich der dortigen Goldschmiede, hebelten ein Fenster auf und begaben sich in die Schmiede. Anschließend durchsuchten die Täter etliche Vitrinen und entwendeten Edelsteine und Goldschmuck. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz

Am Samstag den 27.09.2025 zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz am Westring in Wildeshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer schädigt beim Ein- bzw. Ausparken einen dort ordnungsgemäß parkenden schwarzen Audi an der rechten Seitentür. Anschließend entfernt sich der Verkehrsteilnehmer ohne Kontakt zum Fahrer des Audis aufzunehmen. Hinweise zum flüchtenden Verkehrsteilnehmer oder zum flüchtenden Fahrzeug nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

PK Wildeshausen

Tel.: 04431/941115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

