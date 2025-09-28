Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.09.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.09.2025, um 21.57 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fahrer (aus Stuhr) eines Kleintransporters in dem Blücherweg in Delmenhorst kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,43 Promille Atemalkoholkonzentration. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

