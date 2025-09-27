PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 27.09.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: drei schwere Diebstähle aus PKW / Zeugenaufruf

Im Verlauf des 26.09.2025, zwischen 08.00 Uhr und 19.05 Uhr, wurden bei drei geparkten PKW im Stadtgebiet Delmenhorst durch unbek. Täter je eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Taten ereigneten sich in den Straßen "Am Wollepark", "Orthstraße" und "An den Graften". Aus den Fahrgasträumen wurden lediglich geringwertige Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559115) zu melden.

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit 3 PKW, Verursacherin überschlägt sich

Am 26.09.2025, um 17.50 Uhr, bog eine 35-jährige Fahrzeugführerin (aus Delmenhorst) mit einem Opel von der Braker Straße aus nach rechts in die Stedinger Straße in Delmenhorst ab. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Renault, der von einer 62-jährigen Frau (aus Bad Zwischenahn) gefahren wurde. Der PKW der Unfallverursacherin geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen geparkten PKW VW und überschlug sich. Der Opel kam mitten auf der Fahrbahn und auf dem Dach liegend zum Stehen. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, weil der Verdacht besteht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Stedinger Straße musste für die Bergung des Opel beidseitig gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 19.27 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

