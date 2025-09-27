Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jade - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten und einer lebensbedrohlich verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, befährt ein 85 jähriger Jader zusammen mit seiner 87 jährigen Ehefrau mit seinem PKW Suzuki die Alte Jaderlangstraße in Jade, wo er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkommt und im wasserführenden Graben zum Stehen kommt. Der Fahrzeugführer wird durch Ersthelfer aus dem Graben gehoben und reanimiert. Er verstirbt wenig später an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wird durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Bei ihr besteht Lebensgefahr. Der entstandene wirtschaftliche Schaden wird auf 15000 EUR beziffert. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

